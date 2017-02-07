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Глава Татарстана встретился с королем Саудовской Аравии

07.02.2017 14:28

Во вторник в ходе визита в Саудовскую Аравию глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с королем Салманом бин Абдель Азизом Аль-Саудом.

 

Как рассказали в пресс-службе правительства Татарстана, Минниханов передал королю добрые пожелания от российского президента Владимира Путина и пригласил его в Россию. Во время встречи Минниханов рассказал Аль-Сауду об основных особенностях и современном экономическом положении Татарстана, внедрении партнерского банкинга и развитии промышленности.

 

Также стороны говорили об инвестиционных проектах, которые могут заинтересовать бизнесменов из Саудовской Аравии, сообщает АиФ.

 

IslamRF.Ru

 

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