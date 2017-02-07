Духовное управление мусульман Крыма будет готовить кадры для духовного просвещения детей07.02.2017 18:14
Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь объявило о наборе на заочное обучение преподавателей курсов духовно-нравственного воспитания для детей дошкольного возраста.
На обучение принимаются выпускники педагогических ВУЗов, выпускники медресе, воспитатели детских садов. В программе курса: детская психология, дошкольная педагогика, риторика, основы мед.знаний, а также частные методики обучения и воспитания детей. Длительность курсов 9 месяцев. Преподавание предметов «психология» и «педагогика» будет вестись с учетом религиозных канонов Ислама с практическим применением разработанных методик, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.
IslamRF.Ru