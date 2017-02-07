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Духовное управление мусульман Крыма будет готовить кадры для духовного просвещения детей

07.02.2017 18:14

Духовное управление мусульман Крыма и г. Севастополь объявило о  наборе на заочное обучение преподавателей курсов духовно-нравственного воспитания для детей дошкольного возраста. 

 

На обучение принимаются выпускники педагогических ВУЗов, выпускники медресе, воспитатели детских садов. В программе курса: детская психология, дошкольная педагогика, риторика, основы мед.знаний, а также частные методики обучения и воспитания детей. Длительность курсов 9 месяцев. Преподавание предметов «психология» и «педагогика» будет вестись с учетом религиозных канонов Ислама с практическим применением разработанных методик, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

 

IslamRF.Ru

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