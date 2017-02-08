МИД РФ: пересмотр соглашения по ядерной программе Ирана станет провалом

Существуют опасения о возможности выхода Ирана из договора по ядерной программе, реализация этого сценария будет провалом для мирового сообщества, заявил в интервью РИА Новости директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружением МИД РФ Михаил Ульянов.

"Опасения, действительно, имеют место, потому что мы видим довольно жесткую риторику со стороны американской администрации и ответную жесткую риторику Тегерана. Мы видим, что в отношении Ирана вводятся санкционные меры. Естественно, все это создает крайне неблагоприятный климат для дальнейшей реализации СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана — ред.)", — сказал Ульянов, отвечая на вопрос, разделяет ли Москва опасения экспертов, что последние заявления новой администрации США вынудят Тегеран выйти из соглашения.

"Вы спрашиваете, существует ли угроза выхода Тегерана? Полагаю, что такой исход был бы серьезным провалом для всего международного сообщества. Объективно эта договоренность являлась и является пусть не идеальным, но наиболее оптимальным из возможных вариантов выхода из крайне сложной ситуации. Это разумный и очень хрупкий компромисс", — заявил Ульянов.

Как сообщает РИА Новости, Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью европейским изданиям назвал сделку с Ираном "одним из худших соглашений", которые когда-либо были заключены. В ходе президентских выборов в США Трамп не раз критиковал администрацию Барака Обамы за эту сделку и грозился ее пересмотреть.

При этом в Москве отмечают, что пересмотр СВПД был бы слишком рискованным шагом.

IslamRF.Ru