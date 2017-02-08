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Российский Центр по примирению провел пять гуманитарных акций в Алеппо

08.02.2017 11:55

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели пять гуманитарных акций для жителей города Алеппо в течение суток, говорится в бюллетене Центра, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

 

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в городе Алеппо (в районе Бенезид, в мечети в районе Дахрет-Ауаад, в школах в районах Старый Алеппо, Салах-Аль-Дин и Южное Новое Алеппо), в ходе которых произведена передача мирным жителям 3,3 тонны хлеба. За сутки гуманитарную помощь получили 2,5 тысяч жителей", — говорится в документе, который приводит РИА Новости.

 

При этом другие страны и международные организации за минувшие сутки не проводили гуманитарные акции на территории Сирии, отмечается в бюллетене.

 

IslamRF.Ru

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