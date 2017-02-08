BQ Belief: первый в России мусульманский смартфон Все доступные в России смартфоны делятся на множество различных категорий – их можно рассортировать по размерам экранов, объемам памяти, операционной системе, стоимости и так далее. Но еще ни разу средства связи не ранжировались по религии, которой придерживаются их владельцы, и компания BQ создала такой прецедент, выпустив смартфон Belief. BQ Belief позиционируется как первый в России смартфон для мусульман, сообщает Mobiledevice. И правда, в этом плане аналогов у него нет, и это его основное конкурентное преимущество, хотя на деле особенностей и достоинств у него существенно больше. Аппарат выделяется из всего модельного ряда компании BQ и сильно отличается от конкурентов в своем ценовом диапазоне – разработчики явно приложили немало сил, чтобы сделать его уникальным. Что ж, это им удалось в полной мере, и наша задача теперь заключается в проверке его технических аспектов, ведь одной только ориентацией на мусульман потенциальных покупателей не привлечь. Сразу отметим, что от смартфонов без ориентации на определенную религию новый BQ Belief отличается лишь специфическим программным обеспечением. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">08.02.2017 16:35</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41409.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>BQ Belief: первый в России мусульманский смартфон</strong><p style="font-size:95%">Все доступные в России смартфоны делятся на множество различных категорий – их можно рассортировать по размерам экранов, объемам памяти, операционной системе, стоимости и так далее. Но еще ни разу средства связи не ранжировались по религии, которой придерживаются их владельцы, и компания BQ создала такой прецедент, выпустив смартфон Belief. <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41409" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 08.02.2017 16:35

BQ Belief: первый в России мусульманский смартфон Все доступные в России смартфоны делятся на множество различных категорий – их можно рассортировать по размерам экранов, объемам памяти, операционной системе, стоимости и так далее. Но еще ни разу средства связи не ранжировались по религии, которой придерживаются их владельцы, и компания BQ создала такой прецедент, выпустив смартфон Belief. Читать дальше »»»

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