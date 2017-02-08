Мероприятия, посвященные 110-летию открытия Тверской соборной мечети, пройдут 10-11 февраля

10-11 февраля в Твери пройдут мероприятия, посвященные 110-летию открытия Тверской соборной мечети и 25-летию мусульманской общины. Организатором выступает Духовное управление мусульман Тверской области «Тверской Мухтасибат».

Как сообщает пресс-служба ДУМ РФ, в рамках мероприятий планируется проведение круглого стола на тему: «Роль мечети в Российском обществе в дореволюционный период и в настоящее время», встреча с начальником Управления аппарата общественных связей Правительства Тверской области, а также День открытых дверей Тверской соборной мечети с угощением посетителей мусульманской кухней, подведение итогов регионального конкурса на лучшее стихотворение на тему: «Юбилей Тверской соборной мечети» и итогов детского конкурса на лучший рисунок Тверской соборной мечети.

Ожидается, что в торжественных мероприятиях примут участие представители Правительства Тверской области, местного самоуправления, руководители и представители духовных управлений мусульман, лидеры традиционных конфессий, ученые, СМИ и прихожане.

IslamRF.Ru