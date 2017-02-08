Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии, выступая ее долгосрочным партнером в вопросах восстановления учреждений медицины и образования. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который в составе делегации российских парламентариев принял участие во встрече в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

"Вопросом первостепенной важности является оказание помощи детям и старикам послевоенной страны, обездоленным и нуждающимся. Необходимо направить дополнительные силы на восстановление школ и больниц", - цитирует пресс-служба депутата его заявление по итогам встречи, передает ТАСС.

Гаврилов заверил, что "в области здравоохранения, медицинской реабилитации пострадавших в результате военных действий российская сторона готова выступить долгосрочным партнером и помощником". "Россия продолжит оказывать гуманитарную и иную помощь сирийскому народу", - подтвердил он.

Парламентарий, возглавляющий комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, также отметил, что "защита прав христиан, сохранение межрелигиозного мира и согласия в стране, межрелигиозное сотрудничество и противодействие терроризму были и остаются актуальными вопросами взаимодействия России и Сирии".

В сообщении пресс-службы отмечается, что Асад выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за поддержку сирийского народа, а также российским общественным некоммерческим организациям, оказывающим гуманитарную помощь Сирии.





IslamRF.Ru