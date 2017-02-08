  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Среда 8 Февраль 2017 | 1433 х.
 

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии

08.02.2017 17:44

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии, выступая ее долгосрочным партнером в вопросах восстановления учреждений медицины и образования. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который в составе делегации российских парламентариев принял участие во встрече в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом.

 

"Вопросом первостепенной важности является оказание помощи детям и старикам послевоенной страны, обездоленным и нуждающимся. Необходимо направить дополнительные силы на восстановление школ и больниц", - цитирует пресс-служба депутата его заявление по итогам встречи, передает ТАСС.

 

Гаврилов заверил, что "в области здравоохранения, медицинской реабилитации пострадавших в результате военных действий российская сторона готова выступить долгосрочным партнером и помощником". "Россия продолжит оказывать гуманитарную и иную помощь сирийскому народу", - подтвердил он.

 

Парламентарий, возглавляющий комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, также отметил, что "защита прав христиан, сохранение межрелигиозного мира и согласия в стране, межрелигиозное сотрудничество и противодействие терроризму были и остаются актуальными вопросами взаимодействия России и Сирии".

 

В сообщении пресс-службы отмечается, что Асад выразил благодарность председателю Госдумы Вячеславу Володину за поддержку сирийского народа, а также российским общественным некоммерческим организациям, оказывающим гуманитарную помощь Сирии.



IslamRF.Ru

 

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41413/">ISLAMRF.RU: Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии </a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    