Презентация документального фильма «Боль войны» прошла в Культурно-просветительском и досуговом центре ДУМ РФ

28 марта в Культурно-просветительском и досуговом центре ДУМ РФ прошла презентация документального фильма «Боль войны». На презентации присутствовали представители творческой интеллигенции, общественных организаций, мусульманских общин под юрисдикцией ДУМ РФ и силовых структур.

Открывая мероприятие, автор проекта и продюсер Ахмад Макаров тепло поблагодарил гостеприимных хозяев Культурного центра – ДУМ Москвы и рассказал о работе над фильмом. Он отметил, что фильм создан в рамках кинодокументального проекта «Мусульмане, которыми гордится Россия» кампанией АТ-фильм при содействии Фонда поддержки исламской науки культуры и образования и при непосредственной поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации. «Наша киноработа призвана подчеркнуть, что российские и советские мусульмане – дети разных народов - всегда в годы военных потрясений вставали на защиту Отечества, не жалели своих жизней отстаивая свободу родной страны, проявляя великое мужество и героизм» - подчеркнул продюсер. Он напомнил, что уже в сентябре 1941 г. муфтий Г.Расулев объявил джихад Германии. В РККА был достаточно много национальных мусульманских частей, и они воевали не хуже других частей, многие воины из их личного состава погибли. Татаро-башкирская дивизия в составе 2 ударной армии почти полностью полегла под Тихвиным (попытка прорыва блокады Ленинграда), Чечено-Ингушский полк — под Сталинградом.

Особенностью фильма является то, что во многом подача материала основана на примере реального человека — Хакима Биктеева, ставшего в 1990-е гг. основателем мусульманской общин Калининграда. «Хаким Биктеев для нас – мусульман Калининграда и Калининградской области – пример истинного мусульманина и истинного патриота, который не щадил своей жизни в борьбе с врагом, а после войны активно участвовал в восстановлении мирной жизни в нашем регионе. Он стоял у истоков создания мусульманской общины Калининграда» - отметил в своем выступлении председатель мусульманской общины «Ихсан» Калининграда Явер хаджи Гусейнов. Он рассказал о том, что сегодня мусульмане Калининграда ведут большую созидательную работу по духовному просвещению уммы, а также вносят немалый вклад в развитие региона. В частности рядом с мусульманским молельным домом руками членов мусульманской общины создана детская площадка – для всех детей независимо от национальности и религиозной принадлежности. МРОМ «Ихсан» регулярно проводит спортивные и культурные мероприятия, детские спортивно-оздоровительные летние лагеря.

Режиссер Ильдар Исламгулов тепло поблагодарил Явера Гусейнова, имама МРОМ Калининградской области Халила Мухлисова за помощь в съемках фильма «Боль войны»: «Без этой постоянной поддержки, искреннего внимания к нашей работе, которые начались с наших первых шагов на Калининградской земле, нам было бы очень сложно». От имени всех участников презентации он просил передать искренние поздравления с днем рождения и пожелания долголетия старейшине калининградских мусульман Хакиму Биктееву.

Об исторических аспектах сюжета рассказал консультант фильма кандидат исторических наук, полковник Вячеслав Ахмадуллин. Он подчеркнул, что в наши дни становятся доступными многие документы, позволяющие по-настоящему раскрыть огромный вклад мусульман Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Руководитель Комитета по безопасности СМР полковник Саид-Магомед Эсамбаев в своем выступлении подчеркнул: «К сожалению, в наши дни образ мусульманина выглядит чаще негативно – человек с большой бородой, автоматом, взрывчаткой. Люди, совершающие теракты ничего общего с исламом не имеют. В Коране Всевышний говорит – «кто убил одного безвинного человека - тот как будто бы убил всех людей». Такие фильмы как «Боль войны» дают четкое представление об истинном исламе и мусульманах».

Обсуждение фильма продолжилось в неформальной обстановке за чашкой чая. Ахмад Макаров поделился планами на перспективу. В частности о возможности создания фильма, посвященного Народному артисту СССР, Герою Социалистического труда Махмуду Эсамбаеву. Его многогранное творчество в полном смысле было интернациональным и объединило культурное наследие практически всех народов СССР и многих народов мира. Он танцевал во фронтовой концертной бригаде на передовой, на строительстве оборонительных сооружений, в военных госпиталях.

Пресс-служба ДУМ РФ