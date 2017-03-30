Премьер-министр России встретился с главой Чечни
30.03.2017 17:25
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает сайт правительства в четверг.
"Дмитрий Медведев встретился с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", — говорится на сайте, где также опубликована фотография со встречи.
Подробности встречи не сообщаются, отмечает РИА Новости.
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30.03.2017 17:25
Премьер-министр России встретился с главой Чечни
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает сайт правительства в четверг. Читать дальше »»»
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