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Россия и Турция продолжат сотрудничество против террористов в Сирии

30.03.2017 17:32

Россия и Турция продолжат сотрудничество против террористов в Сирии, оно должно быть продлено до полного разгрома боевиков, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

 

Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена, говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

 

"Мы сотрудничали и сотрудничаем с Турцией не в рамках операции "Щит Евфрата", которая изначально не была согласована с сирийскими властями и в этом смысле не была законной — хорошо, таким образом, что она завершена", — сказал Косачев.

 

По его словам, взаимодействие организовано в формате "астанинской тройки" и имеет согласованные с сирийскими властями параметры, задачи и цели, пишет РИА Новости.

 

"И это сотрудничество, до тех пор, пока оно остаётся в рамках достигнутых трёхсторонних договорённостей, без сомнения, должно быть продолжено до полного разгрома террористических группировок в Сирии", — подчеркнул Косачев.

 

IslamRF.Ru

 

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