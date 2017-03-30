Россия и Турция продолжат сотрудничество против террористов в Сирии

Россия и Турция продолжат сотрудничество против террористов в Сирии, оно должно быть продлено до полного разгрома боевиков, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена, говорится в распространенном в среду заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана. Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

"Мы сотрудничали и сотрудничаем с Турцией не в рамках операции "Щит Евфрата", которая изначально не была согласована с сирийскими властями и в этом смысле не была законной — хорошо, таким образом, что она завершена", — сказал Косачев.

По его словам, взаимодействие организовано в формате "астанинской тройки" и имеет согласованные с сирийскими властями параметры, задачи и цели, пишет РИА Новости.

"И это сотрудничество, до тех пор, пока оно остаётся в рамках достигнутых трёхсторонних договорённостей, без сомнения, должно быть продолжено до полного разгрома террористических группировок в Сирии", — подчеркнул Косачев.

IslamRF.Ru