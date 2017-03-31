Муфтий Гайнутдин выступил на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ

Сегодня председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с докладом на заседании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации.

В работе заседания приняли участие представители религиозных организаций, федеральных органов государственной власти, эксперты и ученые.

Участники заседания под председательством руководителя Администрации Президента РФ А.Э. Вайно рассмотрели вопросы "О развитии социального служения и благотворительной деятельности религиозных организаций", "О деятельности комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации по международному сотрудничеству и рабочей группы по контактам и сотрудничеству с Китайской Народной Республикой в религиозной сфере" и "О внесении изменений в состав комиссии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики".

В своих выступлениях они отметили, что ценности служения ближнему, солидарности объединяют последователей всех традиционных религий. Кроме того, было подчеркнуто, что государство создает необходимую законодательную базу, осуществляет организационную и финансовую поддержку социальных, культурных и благотворительных программ всех конфессий.

По итогам заседания выработаны конкретные рекомендации по усилению роли традиционных религиозных объединений России в осуществлении общественно полезной социальной деятельности в различных сферах.

Также была поддержана инициатива религиозных деятелей России по оказанию гуманитарной помощи населению Сирии.

Предлагаем вашему вниманию текст выступления муфтия Гайнутдина:

Уважаемый Антон Эдуардович! Уважаемые члены Совета!

Да благословит нас Господь Всевышний нашими словами и делами на добрые дела, во благо наших народов и страны!

Благодарю Вас, Антон Эдуардович, за предоставленное слово выступить на нашем заседании Совета.

Информационную справку о деятельности наших организаций ДУМ РФ-СМР по обозначенным вопросам повестки дня сегодняшнего заседания, а также предложения в проект протокольного решения Совета я направил ранее в секретариат Совета. Надеюсь, они изучены и будут внесены в итоговый документ нашего заседания.

Мы все понимаем, что нас ждет год интенсивной и серьезной работы в связи с предстоящими фактически через год президентскими выборами. В ответственный предвыборный период российская гражданская нация должна быть сплоченной, объединенной вокруг своего национального лидера и готовой трудиться и созидать.

И как представитель мусульманского духовенства, 25-миллионного мусульманского сообщества России, свыше полуторамиллиардной мировой уммы, я должен подчеркнуть, что Российская Федерация подходит к этому важнейшем политическому событию с серьезным активом: как государство, одно из немногих сильнейших держав, выступившее против разрушения государственности мусульманских арабских стран Ближнего Востока в ходе событий Арабской весны, не допустившее интервенции в Сирийскую Арабскую Республику, сыгравшее ключевую роль в прекращении огня в Сирии, последовательно борющееся с международным терроризмом.

Основная заслуга в этом принадлежит национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину, стратегически просчитавшему роль и место ислама в геополитической картине не столько настоящего, сколько будущего. Важнейшие шаги по осознанию-пониманию мусульманского фактора и превращения его в одну из опор российской государственности сделаны и во внутренней политике.

Ключевые решения в государственно-исламской сфере были приняты по рекомендации и с подачи мусульманских религиозных лидеров! Их проводниками в жизнь также были крупнейшие централизованные религиозные организации мусульман! За последние годы нами проделана колоссальная работа по подготовке квалифицированного духовенства, социализации мусульман, духовно-патриотического воспитания молодежи, защите детей и молодежи от опасной идеологической пропаганды и вербовки в ряды террористов, интеграции мигрантов, возрождению отечественного богословия.

Наша платформа заключается в том, чтобы сфокусироваться на приоритетных проектах, таких как подготовка и социальная поддержка кадров, возрождение богословия, контрпропаганда различных форм экстремизма, создание условий для защиты диссертаций по исламской теологии и доказать состоятельность государственно-конфессионального сотрудничества.

Проект Болгарской исламской академии был анонсирован Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и мы обязаны представить достойный результат. Тогда как иные академии и институты, учреждаемые параллельно с президентским проектом, выглядят как попытка размазать, нивелировать значение первого, поддержанного Президентом проекта.

Мы призываем своих партнеров по государственно-конфессиональному и межрелигиозному диалогу, своих братьев и товарищей, осмыслить тему союза христианства и ислама, высокочувствительную сферу межнациональных отношений на том высоком уровне, на котором это сделал президент Владимир Владимирович Путин. Подчеркну, что в своих мегапроектах и сверхзадачах глава государства опирается на сильных лидеров − партнеров и соратников, предпочитая их ведомым и зависимым личностям. И от этого Россия только выигрывает! Напротив, попытки работать через бутафорные и марионеточные структуры, их якобы послушных и слабых представителей, могут привести к неконтролируемому всплеску радикализма и экстремизма вследствие отсутствия у оных какого бы то ни было авторитета в глазах верующих масс.

А ведь социализация ислама, укрепление авторитета духовенства в глазах общества как раз и предполагало то, что ведущая роль в государственно-исламских отношениях должна принадлежать тем муфтиям, которые обладают широкой социальной базой, знают, чем дышит и о чем думает общество, способных на уровне институтов представлять Россию перед лицом глобального сообщества, в том числе и всей мировой уммы.

Духовное управление мусульман Российской Федерации и Совет муфтиев России последовательно идут в русле этой стратегии и намерены делать это и впредь.

Москва, 30 марта 2017 г.