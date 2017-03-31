В ДУМ РФ выступили против установки памятника Ивану Грозному

Первый зампред Духовного управления мусульман России, член Общественной палаты РФ Дамир Мухетдинов выступил против установки памятников Ивану Грозному.

"Не так давно в нашей стране появились памятники Ивану Грозному - "крепкому государственнику". Однако о том, что царь Иоанн IV стал причиной национальной катастрофы для многих этносов России и установка памятника оскорбляет историческую память миллионов людей, не подумали", - заявил Д.Мухетдинов в среду на заседании комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, пишет "Интерфакс".



В октябре 2016 года был открыт памятник Грозному рядом с Богоявленским собором в Орле, у слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по его указанию царя основан город. Открытие монумента сопровождалось оживленными дискуссиями в обществе.



Второй памятник Ивану IV в России планируется открыть в городе Александрове Владимирской области 26 августа.

IslamRF.Ru