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В ДУМ РФ выступили против установки памятника Ивану Грозному

31.03.2017 11:23

Первый зампред Духовного управления мусульман России, член Общественной палаты РФ Дамир Мухетдинов выступил против установки памятников Ивану Грозному.

 

"Не так давно в нашей стране появились памятники Ивану Грозному - "крепкому государственнику". Однако о том, что царь Иоанн IV стал причиной национальной катастрофы для многих этносов России и установка памятника оскорбляет историческую память миллионов людей, не подумали", - заявил Д.Мухетдинов в среду на заседании комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, пишет "Интерфакс".

В октябре 2016 года был открыт памятник Грозному рядом с Богоявленским собором в Орле, у слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по его указанию царя основан город. Открытие монумента сопровождалось оживленными дискуссиями в обществе.

Второй памятник Ивану IV в России планируется открыть в городе Александрове Владимирской области 26 августа.

 

IslamRF.Ru

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