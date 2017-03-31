В Дагестане установили обелиск памяти первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова

Обелиск памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова открыт в г. Махачкала, сообщает пресс-служба Главы и Правительства ЧР.

Торжественная церемония состоялась вчера в поселке Новый Хушет Ленинского района столицы Дагестана. В ней приняли участие депутат Государственной Думы РФ Бувайсар Сайтиев, министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей, глава поселка Новый Хушет Исмаил Мамедов, а также жители поселка и представители общественности, сообщает ИА Грозный-иформ.

Среди почетных гостей - делегация из ЧР во главе с министром ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулатом Умаровым. В составе делегации также депутат Парламента ЧР Джабраил Гарнаев, первый заместитель министра печати Сайд-Селим Абдулмуслимов и другие.

Д. Умаров выразил слова благодарности от имени Главы ЧР Рамзана Кадырова авторам мемориала за увековечение памяти первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Когда Рамзан Ахматович отправлял меня сюда, он сказал, что этим поступком возрождается наша народная дипломатия, которая была между горцами, которую никто не отменял и не отнимет. Все горцы, будь они в Дагестане, Чечне, Ингушетии, знают, что для мира сделал Ахмат-Хаджи, какой подвиг он совершил ради нашего с вами процветания, дружбы. Поэтому вы сделали великое дело. Да вознаградит вас Аллах», - сказал Д. Умаров.

Министр по национальной политике РД Татьяна Гамалей назвала строительство мемориала важным шагом в укреплении добрососедских отношений между двумя братскими республиками.

«Сегодня очень интересное и яркое событие. Житель поселка Новый Хушет, выражая дань уважения первому Президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату-Хаджи Кадырову, построил мемориальный комплекс. На такую задумку его с подвигло восхищение служением чеченскому народу и исламской вере Ахмата-Хаджи Кадырова. Я выражаю признательность нашим друзьям за приезд и хочу отметить, что направленные на укрепление межрегиональных связей шаги всячески приветствуются и поддерживаются. Этот акт народной инициативы очень горячо встречен и дагестанцами, и жителями Чечни, потому что именно такая инициатива укрепляет связь между нашими регионами. Именно такая горячая любовь к выдающимся личностям, друг к другу скрепляет наши республики. Нам заповедано нашими предками жить рядом, нам заповедано всеми теми нравственными авторитетами, которые взрастили чеченский и дагестанский народы, вместе жить и помогать друг другу», - сказала Т. Гамалей.

Б. Сайтиев отметил, что личность Ахмата-Хаджи Кадырова переходит за границы национальностей и республик.

«Он был истинным мусульманином, который пожертвовал своей жизнью для того, чтобы все народы жили мирно, матери не плакали, дети могли достигать намеченных высот. Этот мемориал останется на всю жизнь, как объединяющая огромное количество людей миссия. Пусть каждый, кто принял участие в этом богоугодном деле, получит благодать Всевышнего», - сказал он.

В ходе мероприятия один из инициаторов установки мемориального комплекса Рамазан Асхабов был награжден именными часами от Рамзана Кадырова и Почетной грамотой Главы ЧР за вклад в развитие межнациональных отношений между РД и ЧР. Также Почетной грамотой Парламента ЧР и медалью к ней был отмечен Сагид Асхабов, участвовавший в строительстве мемориала. Благодарственными письмами Парламента ЧР были награждены глава пос. Новый Хушет Исмаил Мамедов, имам местной мечети Ахмад Пахрудинов, а также житель поселка Саид Батирбеков.

Отметим, инициатором установки памятника стал житель поселка Новый Хушет Сагид Асхабов и его отец Рамазан Асхабов. В строительстве памятника им помогали братья Мухаммад и Алихан. Обелиск представляет собой мраморную плиту на которой изображен первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и нанесена надпись из Священного Корана.

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