Лавров посетит Ташкент 7 апреля для участия в СМИД СНГ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит 7 апреля Ташкент для участия в Совете глав МИД СНГ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Ташкенте состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, в котором примет участие глава МИД РФ, - сказала она. - В текущем году Россия председательствует в СНГ".

Захарова напомнила, что 9 сентября 2016 года президент РФ "утвердил концепцию российского председательства в СНГ и план по ее реализации". "Эти документы охватывают все сферы сотрудничества в формате Содружества, - сказала дипломат. - Заседание СМИД является одним из ключевых мероприятий, запланированных на 2017".

По ее словам, по итогам предстоящего заседания СМИД СНГ будет принято совместное заявления о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий, передает ТАСС.

"Министры планируют обсудить широкий спектр по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, дальнейшего развития внешнеполитической координации стран СНГ, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным внешнеполитическим проблемам", - отметила Захарова.





IslamRF.Ru