Суд отказал учителям мордовской школы в ношении хиджабов

Ромодановский районный суд отказался удовлетворить иск учителей села Белозерье к администрации Белозерьевской школы Республики Мордовия, запретившей носить хиджабы учителям-мусульманкам. Таким образом, решение школьной администрации о нахождении в школе в светской одежде осталось в силе.

"Судья Татьяна Томилина, рассмотрев иск учителей к администрации Белозерьевской средней школы, приняла решение полностью отказать в удовлетворении требований истцов, решение принято 28 марта и пока не вступило в законную силу", - говорится в сообщении пресс-службы Ромодановского суда, как передает ТАСС.

По данным адвокатов, участвующих в деле со стороны истцов, в интернете появилась информация, что "суд частично удовлетворил их исковые требования и разрешил ношение мусульманских платков (хиджабов)". В Министерстве образования Республики Мордовия опровергли эту информацию адвокатов и мусульманских правозащитников, сообщив, что регламент, введенный в школе Белозерья в декабре 2016 года, продолжает действовать и предписывает и ученицам, и учителям соблюдать строгий стиль в одежде в рабочее время и отказаться от ношения головных уборов, выражающих религиозную принадлежность.





IslamRF.Ru