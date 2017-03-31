В ГД скептически отнеслись к решению парламента Чечни о хиджабах в школах

В Госдуме скептически отнеслись к решению парламента Чечни о религиозной символике в школьной одежде и предлагают договориться и прописать в федеральном законе норму о том, что такая одежда допустима, но условия должны быть одинаковыми для всех конфессий, и категорически запретить проводить на территории образовательных учреждений любые обряды.

С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ). В целом по его словам, поправки в республиканский закон об образовании, принятые парламентом Чечни, не противоречат закону федеральному, так как он не содержит прямого запрета на религиозную символику, однако, возможно, противоречит "смыслу светского характера образования".

Ранее парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией, сообщает РИА Новости.

IslamRF.Ru