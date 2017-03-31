Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Мосула

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались отношения с Белоруссией, ситуация в Мосуле, военное присутствие России в Арктике и ряд других вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В контексте подготовки к запланированным на понедельник контактам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были обсуждены участниками совещания (Путина с постоянными членами Совбеза) актуальные вопросы российско-белорусских союзнических отношений", - отметил он.

"Участники совещания в очередной раз выразили глубокую озабоченность в связи со стремительно ухудшающейся гуманитарной обстановкой вокруг Мосула", - добавил представитель Кремля, как сообщает ТАСС.

По словам Пескова, темами совещания стали различные вопросы внутрироссийской повестки дня, в том числе военное присутствие РФ в Арктике и развитие соответствующей инфраструктуры в регионе. "В свете контактов, которые были (у Путина) на арктическом форуме (в Архангельске), состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов в области экологии и охраны окружающей среды", - проинформировал пресс-секретарь президента.





IslamRF.Ru