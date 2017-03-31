  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    
    RSS | PDA | Архив   Воскресенье 9 Апрель 2017 | 1433 х.
 

Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Мосула

31.03.2017 16:53

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, на котором обсуждались отношения с Белоруссией, ситуация в Мосуле, военное присутствие России в Арктике и ряд других вопросов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

 

"В контексте подготовки к запланированным на понедельник контактам с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были обсуждены участниками совещания (Путина с постоянными членами Совбеза) актуальные вопросы российско-белорусских союзнических отношений", - отметил он.

 

"Участники совещания в очередной раз выразили глубокую озабоченность в связи со стремительно ухудшающейся гуманитарной обстановкой вокруг Мосула", - добавил представитель Кремля, как сообщает ТАСС.

 

По словам Пескова, темами совещания стали различные вопросы внутрироссийской повестки дня, в том числе военное присутствие РФ в Арктике и развитие соответствующей инфраструктуры в регионе. "В свете контактов, которые были (у Путина) на арктическом форуме (в Архангельске), состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов в области экологии и охраны окружающей среды", - проинформировал пресс-секретарь президента.



IslamRF.Ru

Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже:

Для блога/форума/сайта:

< Код для вставки

Просмотр


Прямая ссылка на материал:
<a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41774/">ISLAMRF.RU: Путин обсудил с Совбезом ситуацию вокруг Мосула</a>

  




     
  Главная В РоссииВ миреАналитикаИстория и культура    