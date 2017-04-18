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Россия за сутки передала сирийцам пять тонн гуманитарных грузов

18.04.2017 10:36

Российский Центр по примирению в Сирии за сутки провел две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск, 2,7 тысячи мирных жителей получили 4,9 тонны гуманитарных грузов, сообщается в гуманитарном бюллетене центра.

 

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск… За сутки гуманитарную помощь получили 2,7 тысячи жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,9 тонны", — говорится в бюллетене, который приводит РИА Новости.

 

Так, в населенном пункте Африн провинции Алеппо жителям передали 2 тысячи порций горячей еды и 3,5 тонны хлеба, в Дамаск были доставлены 250 пасхальных продуктовых наборов.

 

Кроме того, российские самолеты с использованием парашютных платформ доставили 21,3 тонны гуманитарных грузов в Дейр-эз-Зор, полученных сирийскими властями по линии ООН.

 

IslamRF.Ru

 

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