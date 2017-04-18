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Муфтий Гайнутдин встретился с заместителем Мэра Москвы Маратом Хуснуллиным

18.04.2017 10:45

15 апреля, в субботу, состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, главы Совета муфтиев России, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. 

 

Как сообщает пресс-служба ДУМ РФ, в рамках встречи, проходившей в обстановке взаимопонимания и доброжелательности, обсуждались вопросы развития государственно-религиозных отношений в части, касающейся ислама.

 

Необходимо отметить, что в сентябре 2015 года лидер российских мусульман наградил Марата Шакирзяновича Хуснуллина орденом Почета «Аль-Фахр". М.Ш. Хуснуллин был удостоен высшей награды мусульман России «за последовательность в деле соблюдения интересов народа и мусульманской уммы России, за высокую профессиональную поддержку строительства и реконструкции уникального комплекса Московской Соборной мечети». 

 

IslamRF.Ru

 

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