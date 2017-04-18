Муфтий Гайнутдин встретился с заместителем Мэра Москвы Маратом Хуснуллиным

15 апреля, в субботу, состоялась встреча председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, главы Совета муфтиев России, члена Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации муфтия шейха Равиля Гайнутдина с заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РФ, в рамках встречи, проходившей в обстановке взаимопонимания и доброжелательности, обсуждались вопросы развития государственно-религиозных отношений в части, касающейся ислама.

Необходимо отметить, что в сентябре 2015 года лидер российских мусульман наградил Марата Шакирзяновича Хуснуллина орденом Почета «Аль-Фахр". М.Ш. Хуснуллин был удостоен высшей награды мусульман России «за последовательность в деле соблюдения интересов народа и мусульманской уммы России, за высокую профессиональную поддержку строительства и реконструкции уникального комплекса Московской Соборной мечети».

IslamRF.Ru