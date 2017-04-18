Дамир Мухетдинов прокомментировал заявление Всемирного русского народного собора

Первый зампред Духовного управления мусульман РФ, имам-мухтасиб Санкт-Петербурга и Ленинградской области Дамир Мухетдинов призвал всех, кто после заявления Всемирного русского народного собора заинтересовался тематикой и содержанием XIV Фаизхановских чтений (11-12 апреля, Санкт-Петербург), черпать информацию из официальных ресурсов ДУМ РФ и ДУМ СПб и ЛО, где ход конференции был освещен во всей полноте.

"Со стороны Всемирного русского народного собора прозвучали обидные слова в адрес проведенных нами в Санкт-Петербурге XIV Фаизхановских чтений, которые мы приурочили к 300-летию со дня рождения легендарной личности - Абдулле Алиеве (Батырше). «Известный антироссийский националист и религиозный фанатик» - такого определения Всемирного русского народного собора удостоился Батырша. На своих официальных сайтах мы во всех подробностях знакомим публику с содержанием конференции, тезисами ключевых ее участников, среди которых академики, руководители ведущих вузов страны, профессура, признанные в России и за рубежом историки ислама. Каждый интересующийся может найти на наших ресурсах исчерпывающую информацию по содержанию конференции. А что касается оскорбительной характеристики для этой исторической личности, я надеюсь, к подобным выпадам не останутся равнодушны Всемирный конгресс татар и Всемирный курултай башкир. В свою очередь, я задумался, кто еще из отечественных мусульманских исторических личностей подпадает под такое же определение по оценке ВРНС? Кул Шариф? Имам Шамиль? Салават Юлаев?" − написал Дамир Мухетдинов в своих аккаунтах в социальных сетях.

Пресс-служба ДУМ РФ