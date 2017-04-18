Россия профинансирует проект ООН по переписи населения в Киргизии

Правительство России приняло решение финансировать проект Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) "Укрепление системы государственной статистики Киргизской Республики в области сбора, анализа и распространения демографических данных". Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Проект рассчитан на 2017-2020 годы. "Он направлен на решение задач укрепления системы регистрации актов гражданского состояния и учета населения, проведения переписи населения и жилищного фонда 2020 года согласно международным стандартам, встраивания демографических прогнозов в систему государственной статистики и макроэкономического прогнозирования, укрепления потенциала органов государственной статистики Киргизии в области распространения статистических данных и работы со СМИ", - говорится в документе.

В министерстве считают, что "финансирование и экспертно-техническая поддержка Россией реализации проекта послужит расширению спектра взаимодействия с Киргизией в области содействия развитию, дополнит уже реализуемые проекты по двусторонней линии и с использованием потенциала организаций системы ООН", сообщает ТАСС.

"Проект в Киргизии также придаст импульс взаимовыгодному сотрудничеству России и ЮНФПА в области содействия международному развитию", - подчеркнули в МИД РФ.





IslamRF.Ru