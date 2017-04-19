РФ передала жителям Алеппо 4,8 тонны помощи за сутки Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки передал жителям Алеппо 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра. "За сутки гуманитарную помощь получили 1507 жителей", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС. Кроме того, российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,6 тонны продуктов питания, полученных властями Сирии по линии ООН.



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Просмотр < Код для вставки 19.04.2017 09:26

РФ передала жителям Алеппо 4,8 тонны помощи за сутки Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки передал жителям Алеппо 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра. Читать дальше »»»

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