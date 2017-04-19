РФ передала жителям Алеппо 4,8 тонны помощи за сутки
19.04.2017 09:26
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки передал жителям Алеппо 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра.
"За сутки гуманитарную помощь получили 1507 жителей", - уточняется в сообщении, которое приводит ТАСС.
Кроме того, российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в район города Дейр-эз-Зор 20,6 тонны продуктов питания, полученных властями Сирии по линии ООН.
IslamRF.Ru
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19.04.2017 09:26
РФ передала жителям Алеппо 4,8 тонны помощи за сутки
Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки передал жителям Алеппо 4,8 тонны бутилированной питьевой воды. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра. Читать дальше »»»
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