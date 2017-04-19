Зампостпреда РФ при ООН: за 20 лет независимости Киев ничего не сделал для крымских татар

Украина за 20 лет независимости не сделала ничего для улучшения положения крымских татар, и теперь распространяет инсинуации о положении в области прав человека на полуострове в своих политических целях. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов на заседании Совета Безопасности всемирной организации, отвечая на антироссийскую риторику замглавы МИД Украины Сергея Кислицы.

Говоря о ситуации в Крыму, Загайнов заверил членов Совбеза, что "этот российский регион, к счастью, ведет мирную созидательную жизнь и любые аспекты проблематики вооруженных конфликтов к нему не имеют никакого отношения, как собственно и прозвучавшие инсинуации о неких нарушениях прав человека на полуострове после его воссоединения с Россией". "Если говорить о крымских татарах, то в течение более 20 лет независимости Украина не сделала ничего для улучшения их положения, несмотря на многочисленные рекомендации международных правозащитных механизмов. Лишь теперь Киев стал активным поборником их прав на международной арене, пытаясь использовать эту тематику в своих политических целях", - сказал зампостпреда РФ, как пишет ТАСС.

По его словам, выступление украинского дипломата "стало удачным подтверждением" тезиса "о неизбежности попыток политизации разговора о правах человека в Совете и его использования для достижения далеких от этой тематики целей". "В данном случае речь идет о продолжении информационно-пропагандистской кампании против России, насаждении на Украине подлинной ненависти ко всему российскому", - указал Загайнов.

Он напомнил о "послужном списке" киевских властей, которые подвергаются "серьезнейшей критике со стороны ооновских структур" за "грубейшие нарушения прав человека". Зампостпреда РФ обратил внимание на доклады ООН, в которых зафиксированы случаи незаконных арестов, насильственных исчезновений, пыток и сексуального насилия в отношении заключенных на Украине.

По словам российского дипломата, в отчетах также говорится об "отсутствии прогресса в расследовании трагедии в Одессе и других кровавых преступлений", о потворстве Киева радикальным националистическим группам, а также о "вытеснении из медийного пространства и общественной жизни русского языка - родного для миллионов украинцев". "Этот список можно продолжать, но об этих фактах украинская делегация вновь предпочла промолчать", - отметил зампостпреда РФ.

В своем выступлении Сергей Кислица обвинял Россию в "массовых и системных нарушениях прав человека" в Крыму и стремлении "уничтожить идентичность украинцев и коренного населения полуострова - крымских татар, а также других этнических и религиозных групп".





IslamRF.Ru