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В российском МИД отметили углубление контактов с Саудовской Аравией

19.04.2017 11:08

Россия отмечает углубление и расширение контактов с Саудовской Аравией на всех уровнях, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.

 

"Действительно, идет углубление взаимопонимания между нашими странами, контакты на всех уровнях", — сказал он в ходе встречи с руководителем Центра гуманитарной помощи и гуманитарных операций им. Короля Салмана Абдаллахом бин Абдулазизом аль-Рабиа, сообщает РИА Новости.

 

По словам Богданова, "на всех направлениях у нас очень хорошие контакты". "Мне приятно, что на уровне наших внешнеполитических ведомств, наших министров хорошие тоже контакты. Мы ждем в ближайшее время делегацию из Саудовской Аравии", — сказал он, не уточнив, о делегации на каком уровне идет речь.

 

IslamRF.Ru

 

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