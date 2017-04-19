В России создадут первое телевидение для мусульман

Проект реализуют при поддержке Духовного управления мусульман республики. Первое в России мусульманское телевидение запустят в Татарстане до конца 2017 года, сообщает советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Изначально телеканал будет работать в интернете, а затем его переведут на кабельное вещание.

"О создании мусульманского телевидения говорилось уже давно. Наконец мы приняли это решение. Сейчас мы прорабатываем вопрос контента. Телевидение будет работать по трем направлениям: просветительское, антиэкстремистское и патриотическое", - сообщил советник муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Отмечается, что проект будет реализовываться силами ДУМ РТ, который потребует минимум финансовых затрат.

"У нас уже есть определенный контент, которым поделились наши коллеги. Мы будем переформатировать программы и создавать что-то новое", - добавил Хамидуллин, передает «Бизнес Online».

Как писал "Устав.ком" ранее, в этом году в Екатеринбурге, на улице Репина, начнется строительство мечети площадью 1400 квадратных метров. Объект собирается возводить общественная организация «Азербайджан».

Как сообщил председатель организации Шахин Шихлинский, для начала работ осталось получить разрешение минстроя Свердловской области.

IslamRF.Ru