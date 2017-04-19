2-я специализированная выставка халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO открывается в Екатеринбурге 20 апреля

20-23 апреля 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) пройдет 2-я специализированная выставка халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO. Она соберет более 50 компаний различных секторов экономики. Среди них предприятия из Москвы, Екатеринбурга, Тверской области, Ставропольского края, Татарстана, Челябинска, Тольятти, Омска, Барнаула, Екатеринбурга, Москвы, а также гости из Казахстана.

Организатором мероприятия является ЦРО Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат) и ООО «СОЮЗПРОМЭКСПО».

Участников и посетителей выставки ждет насыщенная деловая и культурная программа. Это Всероссийский Халяль форум, где эксперты и представители бизнеса обсудят вопросы системы «халяль» в России и инвестиционный потенциал регионов для развития халяль-бизнеса; конференция «Разнообразие культур: актуальные проблемы взаимодействия» (в рамках мероприятий по профилактике экстремизма в этноконфессиональной среде, а также гармонизации межконфессиональных отношений); Женский форум, который предусматривает общение с известными женщинами-мусульманками; Форум молодежи.

На торжественном открытии EKATERINBURG HALAL EXPO 20 апреля 2017 года в 12.00 с приветственным словом выступят Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина Артур Равилевич Мухутдинов, а также директор отдела образования Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России Юсуф Искандерович Риков.

На открытие EKATERINBURG HALAL EXPO также приглашены: Губернатор Свердловской области, представители органов исполнительной и законодательной власти, полномочные представители республик, руководители федеральных и региональных общественных организаций. Аккредитация представителей СМИ проводится до 17:00, 17 апреля 2017 года по тел.: 8-343-375-53-23, 8-343-385-77-10, сайт выставки: halal.souzpromexpo.ru

20 апреля 2017 года в 14.00 в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) в рамках проведения выставки халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO состоится конференция на тему: «Проблемы и перспективы развития халяль индустрии в регионах».

Как ранее сообщалось, на конференции выступит директор отдела образования Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России Юсуф Искандерович Риков.

Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» (МЦСиС «Халяль») единственный орган по сертификации на территории Российской Федерации, получивший соответствующие полномочия от председателя Совета Муфтиев России, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, Муфтия шейха Равиля-хазрата Гайнутдина. Создан в 207 году.

На сегодняшний день Центром сертифицировано более 100 российских и зарубежных компаний. МЦСиС «Халяль» получил аккредитацию в ряде профильных ведомств стран Ближнего Востока и Северной Африки, таких как Министерство окружающей среды и водных ресурсов ОАЭ, Генеральная организация ветеринарной службы Египта и является членом Всемирного Совета Халяль (WHC). Таким образом, сертификат, полученный в МЦСиС «Халяль» Совета Муфтиев России даёт возможность экспорта продукции российских производителей в страны мусульманского мира.

Более 20 компаний уже вывели свою продукцию на экспорт в такие мусульманские страны как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Исламская Республика Иран, Иордания, Египет, Бахрейн и др.

Авторитет Совета муфтиев России и наличие сертификата «Халяль» играют важную роль в позиционировании российских производителей и дают возможность экспорта продукции страны мусульманского мира

20 апреля 2017 года в 14.00 в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) в рамках проведения выставки халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO состоится конференция на тему: «Проблемы и перспективы развития халяль индустрии в регионах».

На конференции выступит руководитель и разработчик проекта HalalGaide – Касимов Айрат Наилович.

Напомним проект HalalGuide был запущен в 2010 году. Это был самый первый и уникальный путеводитель на рынке халяль услуг в России и СНГ. Целью нашего проекта было облегчить людям поиск халяль точек. Проект включает в себя сайт и приложение. База данных обновляется каждый день, тем самым, не теряя своей актуальности.

21 апреля 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) в рамках проведения выставки халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO состоится конференция на тему: «Разнообразие культур: актуальные проблемы взаимодействия». Начало в 11.00.

Мероприятие пройдет при поддержке: ЦРО Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), Администрации Губернатора Свердловской области, а так же Общественной палаты Свердловской области.

Конференция состоится в рамках профилактики экстремизма в этноконфессиональной среде, а также гармонизации межконфессиональных отношений.

В конференции примет участие Полномочный представитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина Артур Равилевич Мухутдинов, Представители Общественной палаты Свердловской области, а также Центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по Свердловской области, доценты и аспиранты Уральского Федерального Университета и Башкирского государственного университета имени Акмуллы.

22 апреля 2017 года в Центре Международной Торговли Екатеринбург (ул. Куйбышева, 44Д) в рамках проведения 2-й специализированная выставка халяль-индустрии EKATERINBURG HALAL EXPO состоится

«Всероссийский женский форум»

Организатором мероприятия является Союз Мусульманок России по Свердловской области, ЦРО Духовное управление мусульман Свердловской области (Уральский Мухтасибат), и Благотворительный фонд "Баракят", г. Екатеринбург. С приветственным словом от имени Председателя Союза мусульманок России Наили Зиганшиной выступит председатель Союза Мусульманок России по Свердловской области Залия Валиева. Участников форума ждет встреча с ведущей Динарой Садретдиновой, а также творческая встреча с дизайнером Риммой Алямовой.

Динара Садретдинова - Член Союза журналистов России, ведущая программы «Мир Вам» на канале Алиф.ТВ. Заслуженная артистка Республики Татарстан, Дагестан, Карачаево-Черкесия, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия. Ведущая программы «Мусульмане» на телеканале «Россия» (2002-2015 гг.).

Римма Аллямова - дизайнер, модельер, основатель компании "Rimma Allyamova", главный идейный вдохновитель компании. Миссия компании – дать женщинам всего мира возможность носить скромную, женственную, красивую, модную одежду, гармонирующую с их жизненными принципами, семейными и религиозными традициями. Сегодня компания «Rimma Allyamova» стала лидером по объему продаж в своей нише, являясь при этом самым молодым брендом на рынке дизайнерской женственной одежды.

В завершение программы форума состоится показ мусульманкой одежды. Где примут участие лучшие модельеры по пошиву модной, современной мужской, женской, детской одежды сшитой в соответствии с канонами ислама.

IslamRF.Ru