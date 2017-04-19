Медведев: США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что США ведут борьбу не с террористами, а с политической властью в Сирии. Об этом он заявил в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов в рамках отчета правительства перед парламентом.

"Наши американские партнеры, особенно в период предвыборной кампании активно призывали совместно бороться с так называемым исламским государством, говорили о том, что не важно, какой политический режим будет в Сирии, важно противостоять террористам. И что мы видим? Первое действие, которое осуществила американская администрация на сирийском направлении, это удар по правительственным войскам. То есть, борьба развернута не с террористами, а с политической властью Сирии", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что Россия не может "повлиять на позицию наших партнеров, которые пытаются консолидировать внутри НАТО различные политические силы", отмечает ТАСС. "Но очевидно, что дальнейшая эскалация насилия приведет только к разрушению сирийского государства, его фрагментации, и, как минимум, частичной победе террористов, а это категорически не соответствует нашим планам. Наше правительство и Министерство иностранных дел работу на этом направлении продолжат", - подчеркнул глава кабмина.

По словам Медведева, с точки зрения международного права, то, что было сделано американцами, является "актом военной агрессии", в то время как участие России в урегулировании ситуации в Сирии производится "на основании легального приглашения действующего правительства Сирии". "А американцы применили силу без санкции ООН, в нарушение норм международного права. И это акт военной агрессии. Мы не знаем, что будет дальше, но совершенно точно от этого акта агрессии выиграло ДАИШ, потому что в этом случае по сути этими решениями им развязали руки", - указал глава правительства.





IslamRF.Ru