Лавров: план по урегулированию в Сирии существует

План по урегулированию в Сирии существует, но он одобрен не в Вашингтоне, а в Нью- Йорке - это резолюция Совета Безопасности ООН 2254. Такую позицию озвучил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, обсуждался ли с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном некий американский план по Сирии.

"Для нас план существует, он давно одобрен не в США, а в Нью-Йорке - это резолюция СБ ООН 2254, - сказал глава МИД РФ, как сообщает ТАСС. - Резолюция расписывает все аспекты мирного урегулирования на основе принципа, что только сам сирийский народ может определять судьбу своей страны. Вот рамки, в которых мы работаем".

"Мы ощущаем в последнее время попытки устраивать провокации наподобие 4 апреля в Идлибе с химическим отравляющим веществом. После этого последовал противоправный удар США по сирийскому аэродрому, - отметил он. - Тут же раздались громкие голоса о необходимости перейти от переговоров к свержению режима".





IslamRF.Ru