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Кадыров обсудил с муфтием Чечни борьбу с идеологией терроризма

20.04.2017 08:55

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров накануне обсудил с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым борьбу с идеологией терроризма, экстремизма и ваххабизма. Об этом Кадыров написал на своей странице в Instagram.

 

"В субботу я встретился с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым и представителями духовенства. Мы обсудили первостепенные задачи по профилактике идеологии терроризма и экстремизма. Враги чеченского народа и всей России не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию, вербовать молодёжь для совершения тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

 

Кадыров также затронул вопрос необходимости борьбы с ваххабизмом по всем направлениям, сообщает ТАСС.

 

"Я также отметил, что необходимо жестко бороться с идеологией ваххабизма, которая принесла все беды нашему народу. Мы должны перекрыть любые возможные пути распространения этой заразы. В мечетях, в эфире ТВ, в социальных сетях, посредством мобильных устройств необходимо рассказывать, какую угрозу представляют эти псы ада", - подчеркнул глава Чечни.



IslamRF.Ru

 

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