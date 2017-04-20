Резиденцию ДУМ РФ посетила делегация Всемирного форума по сближению мазхабов

19 апреля резиденцию Духовного управления мусульман Российской Федерации посетила представительная делегация из Исламской Республики Иран. Представители Всемирного форума по сближению мазхабов, в числе которых были Сейед Махмуд Набавиан - заместитель главы Всемирной Ассамблеи по сближению исламских мазхабов по вопросам культуры и Мухаммад Хусейн Тахери Акерди - директор по планированию проектов центра исследований при Всемирной Ассамблее по сближению исламских мазхабов.

По благословению лидера российских мусульман Равиля Гайнутдина делегацию Всемирного форума по сближению мазхабов принял зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. В ходе встречи состоялась беседа на актуальные темы, в том числе касающиеся развития ислама как одной из традиционных религий в России. Гости интересовались современным положением российских мусульман, общественной жизнью и проектами российской уммы. Стороны обменялись мнениями по различным вопросам межрелигиозного и межконфессионального диалога - в том числе в сфере образования, совместных проектов и мероприятий.

Важное внимание было уделено активной проработке вопросов, касающихся совместных проектов. Была достигнута договоренность по нескольким важным пунктам, а именно: совместное издание международного журнала «Минарет Ислама», издание книг, проведение конференций в различных городах России, проведение курсов по межконфессиональному диалогу для имамов в России, стажировки студентов исламских учебных заведений в Иране и др.

Дамир Мухетдинов рассказал почетным гостям о подготовке предстоящего очередного 13 Международного мусульманского форума в Хельсинки и от имени муфтия Равиля Гайнутдина пригласил главу Всемирного форума по сближению мазхабов аятоллу Мохсина Араки и его представителей принять активное участие в работе этого значимого для всей мировой мусульманской уммы форума.

Во встрече с иранской делегацией приняли участие руководитель Аппарата ДУМ РФ Ильдар Нуриманов, руководитель отдела по работе со странами ОИС Марсель Мирсаяпов, сотрудники Аппарата ДУМ РФ, пишет пресс-служба ДУМ РФ.

IslamRF.Ru