В Волгограде состоится открытая лекция об исламе в России и мире
20.04.2017 15:03
25 апреля 2017 года в Волгоградском государственном университете с открытой лекцией «Ислам в России и мире: история и современность» выступит первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Дамир Ваисович Мухетдинов.
Лекция пройдет в рамках «VI Межвузовской конференции по профилактике экстремизма в студенческой среде». Вход свободный, сообщает "Учеба.ру".
IslamRF.Ru
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20.04.2017 15:03
В Волгограде состоится открытая лекция об исламе в России и мире
25 апреля 2017 года в Волгоградском государственном университете с открытой лекцией «Ислам в России и мире: история и современность» выступит первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Дамир Ваисович Мухетдинов. Читать дальше »»»
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