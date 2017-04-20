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В Волгограде состоится открытая лекция об исламе в России и мире

20.04.2017 15:03

25 апреля 2017 года в Волгоградском государственном университете с открытой лекцией «Ислам в России и мире: история и современность» выступит первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Дамир Ваисович Мухетдинов.

 

Лекция пройдет в рамках «VI Межвузовской конференции по профилактике экстремизма в студенческой среде». Вход свободный, сообщает "Учеба.ру".

 

IslamRF.Ru

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