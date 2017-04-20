В Волгограде состоится открытая лекция об исламе в России и мире

25 апреля 2017 года в Волгоградском государственном университете с открытой лекцией «Ислам в России и мире: история и современность» выступит первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации, член Общественной палаты РФ, кандидат политических наук Дамир Ваисович Мухетдинов.

Лекция пройдет в рамках «VI Межвузовской конференции по профилактике экстремизма в студенческой среде». Вход свободный, сообщает "Учеба.ру".

IslamRF.Ru