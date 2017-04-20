Президент России провел встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном

Владимир Путин принял в Кремле Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда Аль Нахайяна.

Обсуждались текущее состояние и перспективы российско-эмиратского сотрудничества, в частности пути наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, проблематика борьбы с международным терроризмом и другие актуальные вопросы региона Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы придаём большое значение развитию наших отношений, они всегда строились и строятся на основе дружбы и учёта взаимных интересов. Очень важно и своевременно обменяться с Вами информацией о ситуации в регионе, поговорить о том, что мы вместе можем сделать в борьбе с международным терроризмом, и, конечно, наметить перспективные планы в торгово-экономической сфере, имея в виду, что за последний год нам в целом удалось преодолеть негативную тенденцию во взаимной торговле", - заявил президент РФ В.Путин.

В свою очередь Мухаммед Аль Нахайян сказал: "Мы очень рады сегодняшней встрече. Нет сомнений, что она проходит в важный момент, когда мы думаем над тем, как нам дальше развивать наши привилегированные отношения с вами, господин Президент. Конечно, также существует много вызовов в регионе Ближнего Востока, рассчитываю их с Вами сегодня обсудить".

IslamRF.Ru