РФ добивается расширения числа группировок, подключившихся к перемирию в Сирии

Все участники заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подтвердили необходимость урегулирования в Сирии в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все стороны подтвердили необходимость неукоснительного выполнения резолюции СБ ООН 2254 об исключительно мирном урегулировании сирийского кризиса на основе диалога с участием всех без исключения сирийцев, которые сами и должны определять судьбу своей страны".

"Москва добивается расширения числа группировок, подключившихся к перемирию в Сирии. Москва призывает Запад направить силы на борьбу с "ан-Нусрой" в Сирии", - заявил Лавров, как передает ТАСС.

"Действия США и союзников в ОЗХО направлены на смену режима в Сирии. ВКП по-прежнему не хочет обсуждать конституцию, лишь смену режима в Сирии. Спонсоры сирийского ВКП должны задуматься, что поддерживать его уже не солидно", - Лавров.

IslamRF.Ru