Муфтий Гайнутдин встретился с послом Ирана в Москве Мехди Санаи

Вчера председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России муфтий шейх Равиль Гайнутдин принял в своей резиденции в Московской Соборной мечети Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи.

Поприветствовав высокого гостя, муфтий ознакомил его с результатами последних мероприятий, состоявшихся под эгидой ДУМ РФ и СМР. В частности, муфтий сообщил о проведении таких грандиозных мероприятий, как «Фаизхановские чтения» в Санкт-Петербурге 11-13 апреля, гуманитарная акция в Ливане, представление «Мавлид ан-Набий», посвященное Пророку (мир ему) в Крокус Сити Холле 29 января, и другие.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего взаимодействия, подтвердив свою открытость и готовность к укреплению сотрудничества.

Государственно-конфессиональные отношения в РФ также стояли на повестке дня сегодняшней встречи. «Мусульмане России ― полноправные граждане своей страны, имеющие гарантированные им Конституцией свободы и права. Это всегда подчеркивается лидером нашего государства Владимиром Путиным на самых разных международных площадках», ― заявил глава ДУМ РФ и СМР, комментируя доверительные отношения между мусульманами и руководством страны на всех уровнях.

Кроме того, муфтий Гайнутдин и Мехди Санаи выразили слова осуждения в отношении террористических актов, которые недавно произошли в Санкт-Петербурге, Лондоне, Стокгольме, Александрии и других городах мира. Как заявил глава мусульман России, люди, которые совершают подобные поступки, не имеют никакого оправдания. «Сегодня мы должны быть бдительными и сплотиться в противостоянии тем, кто стремится уничтожить гражданский мир», - подчеркнул он. Обе стороны заявили, что нужно предпринять всевозможные пути противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма, особенно среди молодежи.

Стороны не обошли вниманием развитие сотрудничества между РФ и ИРИ. В ходе встречи было подчеркнуто, что двусторонние отношения развиваются поступательно по всем направлениям и из года в год только укрепляются.

Пресс-служба ДУМ РФ