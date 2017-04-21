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В Москве состоялась IV Студенческая научно-богословская конференция

21.04.2017 11:38

В Культурно-просветительском и досуговом центре Москвы прошла IV Студенческая научно-богословская конференция «Наследие пророка Мухаммада (мир ему) в контексте развития мировой цивилизации». Для участия в ее  работе были приглашены ученые, аспиранты и студенты, специализирующиеся в области исламоведения, а также слушатели исламских учебных заведений. Модератором форума выступил кандидат политических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Габитович Саетов. В работе научно-богословской конференции приняли участие более 70 человек.

 

Напомним, организаторами IV Студенческой научно-богословской конференции «Наследие пророка Мухаммада (мир Ему и благословение) в контексте развития мировой цивилизации» выступили Культурно-просветительский и досуговый центр г. Москвы (ДУМ РФ), Духовное управление мусульман  г. Москвы и Московский исламский колледж.

 

Основное направление работы исламоведческой конференции конфигурировалось на трех составляющих: доклады ученых-исламоведов; доклады студентов высших и средних исламских образовательных учреждений; обмен и ознакомление с опытом в области исламоведческой науки.

 

В работе конференции выделилось 9 направлений:

  • История Священного Корана (тарих аль-куран);
  • Корановедение (улюм аль-куран);
  • Экзегетика Священного Корана (тафсир аль-куран);
  • Жизнь и наследие пророка Мухаммада (мир Ему);
  • История ислама и мусульманских народов;
  • Мусульманское богословие;
  • Хадисоведение и мусульманское Предание (Сунна);
  • Мусульманское право (фикх);
  • Ислам в России: история и современность.

 

На пленарном заседании с докладами выступили специалисты в области истории и развития ислама в Российской империи, СССР и Российской Федерации, интеграции шариатских норм в  законодательство государства (сравнительные характеристики), коранических текстов и переводов. Вторая часть форума была представлена студенческими докладами.

 

С докладами на обозначенные темы выступили:

 

Кандидат политических наук, научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Габитович Саетов: «Судьба перевода Корана на татарский язык, сделанного  Мусой Бигиевым в начале XX в.»; кандидат педагогических  наук, преподаватель Института экономики и управления в промышленности Марат Абясович Сафаров: «Модернизация татарского конфессионального образования в России во второй половине XIX–начале XX вв.: обзор современной историографии»; кандидат исторических наук, Вячеслав Абдулович Ахмадуллин: «Ислам и мусульмане в СССР: рассекреченные сведения из архивов России»; кандидат юридических наук, адвокат Хастинов Эльдар Магомедович:  «Уголовно-правовые отношения по российскому закону по нормам Шариата (сравнительно-правовой анализ)»; преподаватель Московского исламского колледжа, аспирант Института Востоковедения РАН Виталий Валентинович Васильев: «Сегментация коранического текста на смысловые отрезки»;  аспирант РУДН, магистр философии Марьям Тахировна Зианшина: «Идейная атмосфера мусульманской Андалусии: Ибн Рушд и его идеальное государство»; аспирантка кафедры Истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Альфия Наильевна Алимова: «Идеи единства арабов в Сирии в начале XX вв.».

 

Студенческие доклады обозначили значительные исследовательские навыки в области жизни Пророка Мухаммада (мир ему), корановедческой науки, истории распространения ислама среди народов центральной России, арабской письменности, значение поэзии и театров в Исламе, брака в Исламе и системы налогообложения. Значительная часть студентов-докладчиков представляли МГУ им. М.В. Ломоносова и Московский исламский колледж.

 

Организаторы научно-богословской конференции отметили высокий уровень представленных докладов. В IV Студенческой научно-богословской конференции «Наследие пророка Мухаммада (мир Ему и благословение) в контексте развития мировой цивилизации» нашли продолжение исследовательские моменты в области Ислама, озвученные на ранее прошедших форумах. Был предоставлен анализ влияния Ислама, как религии, на мировоззрение россиян и обозначен опыт взаимодействия старшего поколения исламоведов с начинающим.

 

Пресс-служба ДУМ Москвы

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