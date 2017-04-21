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Путин и Эрдоган встретятся 3 мая в Сочи

21.04.2017 12:09

Президент России Владимир Путин 3 мая встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 

"Да", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли такая встреча президентов РФ и Турции.

 

IslamRF.Ru

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