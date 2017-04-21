Путин и Эрдоган встретятся 3 мая в Сочи
21.04.2017 12:09
Президент России Владимир Путин 3 мая встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Да", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, состоится ли такая встреча президентов РФ и Турции.
IslamRF.Ru
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21.04.2017 12:09
Путин и Эрдоган встретятся 3 мая в Сочи
Президент России Владимир Путин 3 мая встретится в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Читать дальше »»»
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