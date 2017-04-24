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Махмуд Аббас посетит Россию в мае

24.04.2017 10:02

Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в понедельник газета "Известия".

 

Ранее посол Палестины заявил РИА Новости, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует приехать в Россию 11 мая.

 

"Президент государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с трехдневным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил… что идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне", — пишет газета.

 

По данным издания, в ходе встречи палестинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, планируется обсудить перспективы проведения в Москве палестино-израильских переговоров.

 

"Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве", — рассказал газете посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

 

IslamRF.Ru

 

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