Махмуд Аббас посетит Россию в мае Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в понедельник газета "Известия". Ранее посол Палестины заявил РИА Новости, что палестинский лидер Махмуд Аббас планирует приехать в Россию 11 мая. "Президент государства Палестина Махмуд Аббас посетит Россию с трехдневным визитом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил… что идет подготовка российско-палестинских контактов на высшем уровне", — пишет газета. По данным издания, в ходе встречи палестинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи, планируется обсудить перспективы проведения в Москве палестино-израильских переговоров. "Визит продлится три дня. 11 мая президент Махмуд Аббас приедет в Сочи, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. После этого Аббас встретится с рядом российских политиков, общественных и религиозных деятелей в Москве", — рассказал газете посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль. IslamRF.Ru Вы можете поместить ссылку на этот материал в свой блог, скопировав код ниже: Для блога/форума/сайта: <div style="width:500px; padding:10px; margin:10px; border:7px solid #00713b; background:white"><div style="width:100%; padding-bottom:5px; text-align:left; border-bottom:1px solid #006666"><a href="http://www.islamrf.ru"><img style="margin-right:15px; border:0px" src="http://www.islamrf.ru/sys_pix/rf-logo.gif" width="130" height="20"></a><div style="height:20px; line-height:20px; color:#006666; float:right">24.04.2017 10:02</div></div><br style="clear:both" /><div style="width:80px; text-align:left; display:table-cell; float:left"> <img src="http://www.islamrf.ru/images/news/big/41828.jpg" alt="" style="align:left" width="70" height="50"></div><div style="width:380px; font-size:95%; text-align:left; display:table-cell; padding:0px 7px 0px 7px"><strong>Махмуд Аббас посетит Россию в мае</strong><p style="font-size:95%">Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в понедельник газета "Известия". <a href="http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/41828" style="color:#00713b; text-decoration:none;">Читать дальше »»»</a></p></div></div>



Просмотр < Код для вставки 24.04.2017 10:02

Махмуд Аббас посетит Россию в мае Президент Палестины Махмуд Аббас посетит Россию с визитом, информацию о подготовке российско-палестинских контактов на высшем уровне подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в понедельник газета "Известия". Читать дальше »»»

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