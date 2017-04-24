Турция продлила срок безвизового пребывания россиян
24.04.2017 10:06
Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
"Россияне смогут теперь находиться в Турции без визы 90 дней", — заявил Чавушоглу, выступая перед журналистами в Аланье. Его цитирует газета Sabah, пишет РИА Новости.
IslamRF.Ru
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24.04.2017 10:06
Турция продлила срок безвизового пребывания россиян
Анкара продлевает максимальный срок безвизового пребывания россиян в Турции с 60 до 90 дней, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. Читать дальше »»»
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