Замглавы МИД РФ Гатилов обсудит с де Мистурой в Женеве ситуацию в Сирии

Заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов в Женеве обсудит со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой ситуацию в Сирии и перспективы урегулирования конфликта, продолжающегося более шести лет.

Первоначально ожидалось, что в Женеве консультации по Сирии пройдут в трехстороннем формате Россия - США - ООН. Об этом в начале прошлой недели сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. Однако позднее Гатилов подтвердил лишь встречу с эмиссаром ООН, не исключив при этом, однако, возможность других контактов, передает ТАСС.

Встречи с участием Гатилова, де Мистуры и руководителей сирийского направления в Госдепартаменте США несколько раз проводились при администрации Барака Обамы, но возобновить их при президенте Дональде Трампе пока не удалось. В МИД РФ такое отсутствие США в этом и других форматах сирийского урегулирования связывали с продолжением формирования внешнеполитического курса командой нового президента.

Де Мистура же сообщил, что трехсторонняя встреча РФ - США - ООН не отменена, а только отложена. По его словам, у США "ясно имеется намерение сохранить и возобновить эту трехстороннюю встречу", однако в этот раз обстоятельства не благоприятствовали ее проведению.



IslamRF.Ru