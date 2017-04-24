Дамир Мухетдинов принял участие в итоговом пленарном заседании Общественной палаты РФ пятого состава

21 апреля в Общественной палате РФ состоялось пленарное заседание — итоговое для пятого состава Палаты. В пленарном заседании принял участие член Общественной палаты РФ, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов.

Экс-секретарь Общественной палаты РФ Александр Бречалов, назначенный врио губернатора Удмуртии, подводя итоги трехлетней работы отметил, что в целом доволен деятельностью Палаты.



«Те задачи, которые мы ставили три года назад на встрече с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, мы с той или иной долей успеха выполнили.



Общественная палата стала социальным лифтом: сотни тысяч НКО не просто получили поддержку, но и благодаря участию в форумах „Сообщество“ стали привлекать средства на свои проекты, успешные практики стали тиражироваться. Также Палате удалось поднять на высокий уровень экспертизу законопроектов», — заявил Бречалов.



В свою очередь Вячеслав Бочаров, выбранный новым Секретарем ОП РФ, отметил в работе пятого состава важность проведения «нулевых чтений» законопроектов.



«Это механизм формирования демократического государства, позволяющий гражданам участвовать в законотворческой деятельности. Нами проведено около 180 экспертиз, большинство из них подготовлено в рамках „нулевых чтений“. В ряде случаев предложения ОП РФ были учтены при разработке законов. ОП РФ способствовала взаимодействию граждан РФ и государственной власти. За период работы комиссиями отработано более 80 тысяч писем. Из 11 поручений Президента РФ Палата отработала 9, 2 находятся в работе», — рассказал Вячеслав Бочаров.

Отмечено также, что за время работы этого состава Палаты 5 членов избраны на госдолжности, 8 членов ОП РФ избраны в Госдуму, 40 членов получили право продолжать работу в ОП РФ. За период работы комиссии отработали более 80 тысяч писем. Из 11 поручений президента РФ Палата отработала 9 отработано, 2 находятся в работе.

Начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, также принимавший участие в мероприятии, заявил, что Общественная палата как институт состоялась. «Она представляет собой концептуально уникальный публично-правовой институт. Механизмы формирования Общественной палаты позволяют отражать состояние развития гражданского общества. Общественная палата выступает каналом связи, функционирует в качестве площадки для региональных сообществ», - сказал он.

Сергей Новиков напомнил, что благодаря Общественной палате был разработан и принят закон об общественном контроле, введена система общественных советов, принят закон, устанавливающий общие принципы формирования общественных палат субъектов. Кроме того, по его словам, ОП РФ активно подключается к исполнению поручений Президента.

Итоги своей работы представили и председатели комиссий ОП РФ. В частности, о проекте Стратегии развития гражданского общества рассказал председатель Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин. Он рекомендовал следующему составу Общественной палаты РФ на первом же заседании поставить вопрос об организации разработки Стратегии развития гражданского общества и сформировать соответствующую рабочую группу.

Отметим, что первый зампред Духовного управления мусульман РФ Дамир Мухетдинов в качестве члена ОП РФ действующего, пятого состава был утверждён осенью 2016 года, также он являлся членом ОП РФ с 2012 по 2014 гг. В качестве члена Комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Д.Мухетдинов участвовал в мероприятиях ОП РФ и инициировал проведение общественных слушаний по темам гармонизации межнациональных отношений, свободы совести, интеграции трудовых мигрантов в российское общество.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 марта 2017 года Дамир Мухетдинов включён в состав президентского списка и утвержден членом Общественной палаты Российской Федерации нового, шестого состава.

С 2017 года Общественная палата РФ формируется согласно новому порядку. 40 человек определяются президентской квотой, 85 человек будут выдвинуты общественными палатами субъектов РФ, третья часть состава Общественной палаты будет сформирована из представителей некоммерческих организаций путем голосования специально созданной рабочей группы.

Пресс-служба ДУМ РФ