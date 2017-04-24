С 3 по 21 июля в Дагестане при поддержке ДУМ РФ пройдет культурно-просветительская духовная академия имени имама Азама Абу Ханифы

С 3 по 21 июля 2017 года с благословения муфтия шейха Равиля Гайнутдина в одном из живописных уголков Республики Дагестан пройдет ежегодная культурно-просветительская духовная академия имени имама Азама Абу Ханифы. Организатором выступает МРО "Община мусульман «Рисалят» при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации.

Проведение духовных культурно-просветительских академий в летний период для МРО «Община мусульман «Рисалят» является традиционным. Многие годы подобные мероприятия проходили в Нижегородской области и в Татарстане, а в этом году местом для их проведения выбрали изумительное по своей красоте побережье Каспийского моря.

В первой половине дня будут проходить занятия по изучению основ религии (матуридитская и ашаритская акыда), религиозного культа (фикх ханафитского толка), правил чтения Священного Писания (таджвид Корана), историй Пророков, жизнеописания последнего Божьего посланника (сира), изречения пророка Мухаммада (хадисы).

За короткое время участники мероприятия пройдут программу начального уровня медресе по учебным пособиям, утвержденным Духовным управлением мусульман Российской Федерации.

Преподавание в мужских, женских и детских группах будет производиться раздельно, сообщает пресс-служба ДУМ РФ.

В вечернее время преподаватели проведут познавательные лекции на самые актуальные темы современности.

По словам организаторов, предусмотрена и культурно-просветительская часть, которая включает в себя: обзорную экскурсию по достопримечательностям столицы Дагестана, древнейшему городу Дербент, посещение мечетей, зияратов сподвижников пророка Мухаммада (мир ему) и музеев.

Кроме того, намечена встреча с председателем Духовного управления мусульман Республики Дагестан муфтием Ахмадом-хаджи Абдулаевым.

В рамках мероприятия также в программу академии включены встречи с олимпийскими чемпионами, такими как Гайдарбек Гайдарбеков, Абдулрашид Садулаев, Мансур Исаев, Султан Ибрагимов, Магомед Маликов, мастер-классы, разные спортивные игры, состязания, пикники, мавлиды и т.д.

Все участники академии обеспечиваются 4-разовым халяльным питанием.

Конт. телефон: +7 (926) 136-27-62 (Марьям ханум).

IslamRF.Ru