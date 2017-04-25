Путин и Атамбаев обсудили по телефону актуальные вопросы российско-киргизских отношений
25.04.2017 10:20
Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсужден ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.
IslamRF.Ru
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25.04.2017 10:20
Путин и Атамбаев обсудили по телефону актуальные вопросы российско-киргизских отношений
Президент России Владимир Путина провел телефонный разговор с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Читать дальше »»»
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