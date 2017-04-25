Дамир Мухетдинов встретился и.о. заместителя губернатора Волгоградской области Л.Титовым

Сегодня первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов в рамках визита по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина в Волгоград встретился с и.о. заместителя губернатора Волгоградской области, председателем Комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонидом Титовым. Во встрече также принимал участие полпред муфтия Гайнутдина в Южном федеральном округе Мянсур Хусяинов.

В начале встречи Дамир Мухетдинов передал приветствия от имени главы мусульман России муфтия Гайнутдина и рассказал о колоссальной работе, которую ведет ДУМ РФ в разных регионах России под его руководством.

Отдельно был отмечен позитивный опыт межнациональных и межконфессиональных отношений, накопленный в различных субъектах РФ в целом, и в Волгоградской области, в частности.

В ходе встречи не остались в стороне и вопросы государственно-конфессиональных отношений, были озвучены проблемы, связанные с религиозным и светским образованием и их взаимоотношением. Стороны завили о важности и необходимости спаенной работы государственных структур и религиозных организаций в данной сфере.

Немаловажной темой переговоров стали проблемы строительства мечетей в регионе, развития мусульманского сообщества, противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактики, а также вопросы проведения курсов повышения квалификации для мусульманских религиозных деятелей в области.

В конце встречи Дамир Мухетдинов преподнес в дар Л.Титову книги, выпущенные издательским домом «Медина», в том числе смысловой перевод с комментариями Священного Корана Абдуллы Юсуфа Али.

Кроме того, сегодня Дамир Мухетдинов принял участие в рабочем совещании с руководителями национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Волгограда и Волгоградской области «Профилактика правонарушений, экстремистских проявлений на территории городского округа город-герой Волгоград». В ходе совещания, которое прошло в администрации г. Волгограда, в частности, были рассмотрены: состояние миграционных процессов на территории городского округа город-герой Волгоград, профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами, и противоправных действий в отношении иностранных граждан и другие вопросы.

Отметим, Дамир Мухетдинов находится с визитом в Волгоградской области по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина. Сегодня в рамках визита он возложил цветы на Мамаевом кургане и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. Первого зампреда ДУМ РФ сопровождал начальник отдела по реализации государственной национальной политики и межнациональных отношений Администрации Волгоградской области Николай Москаленко.

Пресс-служба ДУМ РФ