В РИУ пройдет семинар «Кадровые потребности мусульманского бизнеса»

Российский центр исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) готовит семинар на тему «Кадровые потребности мусульманского бизнеса».

В качестве докладчика на семинаре выступит президент Ассоциации мусульман предпринимателей России Шагимарданов Айдар Равильевич, сообщает Islam-today.

Ассоциация предпринимателей-мусульман Российской Федерации – платформа, объединяющая мусульманских бизнесменов России.

По состоянию на 30.01.2017 в Ассоциации состоят 1612 членов и партнеров из 46 субъектов России. Членами АПМ РФ являются представители среднего и малого бизнеса России, осуществляющие свою деятельность в основных отраслях российских экономики: туризм, строительство, нефтегазодобыча и переработка, деревообработка, IT-сфера, ритейл, производство, сельское хозяйство и тд.

Семинар состоится 27.04.2017 в 17.00 в актовом зале Российского исламского университета (319 аудитория), по адресу Газовая 19.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку на электронную почту info@rcief.org с указанием ФИО и рода деятельности (место работы, учебы, предпринимательской деятельности).

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