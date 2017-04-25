Лавров назвал лживыми обвинения США в поставках Россией оружия талибам

Обвинения США в поставках Россией оружия талибам (движение Талибан запрещено в РФ - прим. ТАСС) являются лживыми, непрофессиональными и ни на чем не основанными заявлениями. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается заявлений о якобы поставляемых нами вооружений талибам, которые звучат от военных в Вашингтоне и руководящих группировкой США в регионе, включая Афганистан, то это непрофессиональные заявления, ни на чем не основанные, - подчеркнул Лавров. - Что бы сейчас про Россию ни говорили негативного, посмотрите, ни единого факта, подтверждающего эти заявления, никто не предъявляет".

"Убежден, что те, кто в США получает деньги за доставку руководству достоверной развединформации, прекрасно знают, что это лживые утверждения, - отметил он. - Эти люди, убежден и в том, знают, кто вооружает и поддерживает ДАИШ (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС) в Ираке, Сирии, да и в Афганистане, где ДАИШ уже пустили корни. Думаю, что эта информация тоже известна".

"Я это рассматриваю еще и в контексте попытки (если это не непрофессионализм), наверное, отвлечь внимание от каких-то замыслов по смене курса в отношении сирийского урегулирования. Такие подозрения у нас появляются и укрепляются в последние дни, - продолжил министр. - Ощущаем попытки некоторых наших коллег поставить крест на резолюции СБ ООН о политическом урегулировании на основе межсирийского диалога и перейти к старой теме смены режима".

По словам главы МИД РФ, Москва будет этому противодействовать. "Убежден, что СБ ООН не отойдет от своей профессиональной позиции, заключенной в резолюции 2254", - сказал Сергей Лавров.





IslamRF.Ru