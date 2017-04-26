Ситуацию в Сирии и двусторонние отношения обсудят главы МИД РФ и Саудовской Аравии

Ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом, а также двусторонние отношения обсудят министры иностранных дел России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Адель аль-Джубейр. Как ожидается, в повестке дня будут вопросы организации контактов на высшем уровне, взаимодействие в рамках механизма РФ - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), обстановка на рынке энергоносителей.

Положение дел в Сирии станет одной из главных тем переговоров, сообщает ТАСС. Инцидент 4 апреля в городе Хан-Шейхун, где власти якобы применили отправляющие вещества, и последовавший за этим ракетный удар США по аэродрому Шайрат серьезно обострили ситуацию вокруг этой страны. Не подтвержденные фактами обвинения в адрес руководства Сирии ударили по авторитету Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Российско-иранский проект в пользу транспарентного расследования оказался заблокированным западными столицами во главе с Вашингтоном.

Тут и там раздаются заявления, дескать, Дамаск все химическое оружие не уничтожил, а оставил часть его для военных целей. Лавров обратил внимание на то, что сегменты ОЗХО, занимающиеся жалобами от сирийского правительства и на него, возглавляются подданными Великобритании. Переданные в Гаагу пробы в связи с возможным использованием отправляющих веществ боевиками в городе Алеппо уже четвертый месяц игнорируются, в то время как "виновных" за Хан-Шейхун нашли подозрительно быстро - за несколько дней.

"Это все не шутки. Это попытка создавать искаженную, извращенную реальность, а потом использовать ее для того, чтобы пытаться перейти от выполнения резолюции СБ ООН по урегулированию на основе общесирийского диалога к линии, чтобы опять свергать режим в этом регионе", - отметил глава МИД РФ.

Подобное положение вещей несет угрозу и перспективам межсирийских переговоров. В Астане 3-4 мая пройдет международная встреча с участием стран - гарантов перемирия в Сирии: России, Ирана и Турции. Приезд на форум сирийской вооруженной оппозиции остается под вопросом. Примечательно, что Казахстан недавно выдвинул инициативу о расширении числа международных участников конференции, в частности за счет Саудовской Аравии, Катара и Евросоюза.

После встречи в Астане должны возобновиться переговоры в Швейцарии. Москва неоднократно призывала не затягивать с запуском женевских консультаций, поскольку это чревато последствиями для процесса политического урегулирования.





IslamRF.Ru