Министры обороны из более чем 20-стран обсудят борьбу с терроризмом в Москве

Минобороны РФ открывает в российской столице шестую международную конференцию по безопасности (MCIS-2017). В форуме примут участие 85 государств, в том числе более 20 глав оборонных ведомств. Одной из основных тем MCIS, как и в прошлом году, останется борьба с международным терроризмом, говорится в обращении министра обороны РФ Сергея Шойгу к участникам конференции.

"Сегодня террористическая агрессия по-прежнему остается одной из основных угроз международной безопасности, для противодействия которой необходим всеобъемлющий комплексный подход. Считаем важным продолжить начатые дискуссии и в ходе предстоящей конференции поделиться оценками и полученным опытом", - отмечает глава военного ведомства, как передает ТАСС.

Начиная с весны 2015 года, российские Воздушно-космические силы оказывают поддержку правительственным войскам Сирии в борьбе с боевиками террористических организаций ДАИШ и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). В результате от террористов были освобождены такие крупные города как Алеппо и Пальмира. На авиабазе Хмеймим в Сирии действует российский Центр примирения враждующих сторон, итог его работы до настоящего момента - более 1400 присоединившихся к режиму прекращения огня населенных пунктов.





IslamRF.Ru