Более 1,8 тыс. жителей Сирии за сутки получили российскую помощь

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки провели пять гуманитарных акций, помощь получили более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщается в бюллетене Центра.

"В течение суток российским Центром по примирению враждующих сторон проведено пять гуманитарных акций в провинции Алеппо. За сутки гуманитарную помощь получили 1883 человека", - говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что в городе Алеппо в районах Сад Альлоз, Халидия, Мухайм-Найраб и Шейх-Максуд, а также в округе Ханану специалисты центра передали жителям шесть тонн питьевой бутилированной воды.

Центр по примирению отмечает, что российские самолеты с помощью парашютных платформ доставили в город Дейр-эз-Зор 21 тонну продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Российские врачи провели в Латакии прием сирийских беженцев, а военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь - 300 продуктовых наборов с рисом, консервами, сахаром и чаем, а также питьевую воду.

Города Кефрая и Фуа на севере страны три года осаждены боевиками, из 20 тысяч жителей там погиб уже каждый десятый. Недавно трем тысячам горожанам удалось вырваться из осады, но по дороге они пережили теракт: 15 апреля террористы взорвали грузовик у транспортной колонны. Погибли 126 человек. До Алеппо добрались 45 автобусов с мирным населением, еще четыре автобуса с 250 жителями приехали в Латакию - их и навестили российские врачи и военные.

"Идет война, люди боятся лишний раз выходить на улицу. Поэтому в составе военных колонн мы всегда едем в те места где нужна наша помощь - в том числе в самые отдаленные города и районы Сирии", - сказал журналистам начальник госпитального отделения майор Юрий Терентьев. По его словам, в колонне есть основные специалисты - терапевты, нейрохирурги, офтальмологи, неврологи. А всего за время работы в Сирии медицинского отряда специального назначения помощь уже оказана пяти тысячам человек.





IslamRF.Ru