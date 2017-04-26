Ильдар Аляутдинов: «Воспитать детей, которые делами — в мирской жизни, но сердцами — с Вечноживым Аллахом»

По поручению председателя ДУМ РФ и СМР муфтия шейха Равиля Гайнутдина председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов принимает участие в Международной конференции в Хевроне. Среди основных вопросов обсуждения на конференции – тяжелое положение жителей Палестины, палестинских беженцев и их детей.

В рамках деятельности Международной конференции 25 апреля Ильдар Аляутдинов участвовал во встрече представителей Российской Федерации, Украины и Черногории, с Верховным судьей Палестины Махмудом Аль-Хаббашем, проходившей в палестинской Рамалле. Ильдар-хазрат передал слова приветствия от лидера российских мусульман шейха Равиля Гайнутдина и поблагодарил за приглашение российских мусульман на конференцию. Верховный судья Палестины Махмуд Аль-Хаббаш тепло принял российскую делегацию и выразил надежду, взаимоотношения между Россией и Палестиной будут интенсивно развиваться и станут еще более тесными.

Верховный судья рассказал участникам встречи о святынях, расположенных на палестинской земле. Он напомнил хадисы Посланника Аллаха (мир Ему), в соответствии с которыми, один намаз в мечети Аль-Акса (Иерусалим) приравнивается к тысяче обычных молитв, а также, что первой на Земле мечетью является Запретная мечеть в Мекке, а второй — Аль-Акса. Махмуд Аль-Хаббаш проинформировал о планах по проведению Дней Палестины в разных странах мира, в том числе и в России: «Аль-Кудс (Иерусалим) — это город мира, где должны сосуществовать представители всех трех религий, проявляя друг к другу уважение и благонравие. Именно этот посыл мы хотим донести до всего мира, в том числе и до россиян», — подчеркнул верховный судья.

Как отмечает пресс-служба ДУМ РФ, в мае текущего года должна состояться встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Планируется, что в составе палестинской делегации в нашу страну прибудет Верховный судья Аль-Хаббаш. Он сообщил, что во время визита в Россию хочет посетить Московскую Соборную мечеть и надеется встретиться с председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России, муфтием шейхом Равилем Гайнутдином.

Говоря об основных темах Международной конференции в Хевроне, Ильдар Аляутдинов отметил: «много говорили о Пророке (мир Ему), о необходимости следовать его путем. Безусловно, Посланник Аллаха должен являться примером для каждого из нас, однако, взглянув со стороны, понимаешь, как мы порой далеки от этого примера. Мы заявляем о многом, но сами же не придерживаемся того, к чему призываем». Одна из важнейших тем — палестинские дети и воспитание детей и подрастающего поколения в целом. «В детях — будущее народов. Без них общество обречено на погибель. Находясь в Палестине, ещё раз в этом убеждаюсь. Мы обязаны воспитать и оставить именно таких детей, которые делами и активностью — в мирской жизни, но сердцами — с Вечноживым Аллахом», — рассказал глава ДУМ Москвы.

Напомним, что в начале 2017 г. по поручению муфтия шейха Равиля Гайнутдина Ильдар Аляутдинов посещал Ливан с целью оказания масштабной гуманитарной помощи беженцам из Сирии. В том числе, ДУМ РФ оказывает помощь в виде возведения временного здания школы для детей-беженцев. «Так как образование — это самое важное. Важно давать правильное образование. Если подрастающее поколение без образования — их можно по-разному использовать. Мы взяли на свое попечение 100 сирийских и палестинских сирот», — отметил тогда председатель ДУМ Москвы.

IslamRF.Ru