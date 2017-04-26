Дамир Мухетдинов рассказал студентам ВолГУ об исламе в России и в мире

Вчера первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухетдинов выступил с открытой лекцией на тему «Ислам в России и мире: история и современность» перед слушателями Волгоградского государственного университета. Лекция состоялась в рамках VI Межвузовской конференции по профилактике экстремизма в студенческой среде.

Как сообщает пресс-служба ДУМ РФ, в своей лекции Дамир Мухетдинов рассказал о положении современного ислама в нашей стране, развитии исламской инфраструктуры и российской богословской школы за последние годы, роли мусульман в выстраивании добрососедских и дружелюбных отношений между представителями разных национальностей и религий. «Многие столетия в России мусульмане и христиане проживают в мире, согласии и добрососедстве, подавая пример всему миру», — сказал он.

Перед аудиторией ВолГУ лектор доказывал свое убеждение, что, только восприняв ислам как богатейший цивилизационный пласт во всей его сложности и многогранности, изучив и осмыслив его, можно дальше двигаться в направлении раскрытия созидательного потенциала этой религии и ее последователей.

«Российская богословская школа была разгромлена большевиками еще в нач. XX века, поэтому к моменту проникновения к нам радикальных и экстремистских учений мы не располагали собственным достойным ответом, — отметил представитель ДУМ РФ. — Наработки отечественных богословов, касающиеся „российского мусульманства“, российской школы фикха, образовательной системы и пр., были забыты, а образовательная система — разрушена. Несомненно, за последние 25 лет сделано очень многое, но мы еще очень далеки от восстановления былого величия российской теологии и возвращения ей былых позиций».

Такие вопросы, как: Каково соотношение исламской идентичности и этнической или национальной идентичности? Может ли мусульманин быть патриотом светского государства? Каково место ислама и мусульман в концепции «русского мира», «неоевразийства» и пр.? Интегрированы ли мы вообще в стратегию развития России? — также были затронуты в ходе сегодняшней лекции.

«Тот уровень свобод для мусульман, который есть сегодня, не было в России никогда: ни при империи, ни при СССР. Необходимо грамотно воспользоваться этими свободами и развивать тот концепт, который будет непосредственно вписан в понятия «российская нация» и «современный мусульманин», — заключил первый зампред ДУМ РФ.

В завершении лекции последовала масса вопросов со стороны студентов, многие из которых были в известном смысле удивлены полученной актуальной информацией и выразили благодарность.

IslamRF.Ru